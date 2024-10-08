Konya’nın Kulu ilçesinde, öğrenci taşımacılığında uyulacak kurallarla ilgili toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, öğrenci taşımacılığı yapan minibüs sürücüleri, şoförler odası yetkilileri, okul müdürleri, jandarma ve emniyetten ekipler katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, "Taşınan öğrencilerin indirme bindirme anında çok dikkatli olunması, belirlenen saatlerinde bırakılıp alınması, öğrenci taşımada araçlarda bulunan öğrencilerin tek araçta birleştirilmemesi, öğrenci araçlarıyla sivil vatandaş taşınmaması, araçlarda evrak ve belgelerin, taşıma belgelerinin bulunması, güzergah ve yeterlilik belgelerinin olması, araç uygunluk ve bakım belgelerinin tamamlanması, belgelerin geçerlilik sürelerinin olması gerekiyor" dedi.

Toplantıda, kontrollerin devam edeceği, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağının altı çizildi.