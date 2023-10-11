Konya’nın Kulu ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetimden geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde merkez ve çevre mahallelere öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları jandarma ve polis ekipleri tarafından denetlendi. Gerçekleştirilen uygulamalara Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ve Şube Müdürü Ayşegül Çağlar’da katıldı. Yapılan kontrollerde servis araçlarının ve sürücülerinin yönetmeliklere uygunlukları incelendi. Denetimlerde, özellikle emniyet kemeri, koltuk sayıları, bindirilen öğrenci sayısı, okul taşıtı levhası, çalışma karnesi, ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Toplam 78 servis aracının incelediğinde uygulamalarda, araçlarında eksikler olan sürücüler uyarıldı.