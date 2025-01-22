Konya’nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi çok amaçlı konferans salonundaki toplantıya Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, başkan yardımcıları, kurum müdürü ve amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile 46 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda, Kulu genelinde mahallelerde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verildi, mahalle muhtarlarının sorun ve talepleri dinlendi. İstişare toplantılarının ‘huzur içinde daha yaşanabilir bir Kulu’ hedefiyle devam edeceği belirtildi.