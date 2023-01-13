Konya’nın Kulu ilçesinde muhtarlara yönelik "Aile Okulu" projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Konya’nın Kulu ilçesinde muhtarlara yönelik "Aile Okulu" projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Aile Okulu" projesi çerçevesinde Kulu ilçesinde muhtarlara eğitim verildi. Kulu Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde muhtarlara, aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar, çevre ve iklim farkındalığı, trafik, ilk yardım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmeleri konularında bilgiler verildi. Muhtarların yanı sıra proje çerçevesinde eğitim alan 15 öğretmen tarafından bin 172 öğrenci velisine de "Güçlü Aile", "Güçlü Çocuklar", "Güçlü Toplum" hedefi doğrultusunda eğitimler verildi.

Muhtarlara yönelik eğitimlerin Mart ayına kadar belirli tarihlerde eğitimlere devem edileceği belirtildi. Toplantıya Kulu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Koç ve mahalle muhtarı katıldı.