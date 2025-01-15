Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimlerine devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında motosikletlere yönelik uygulamalar sürüyor. Yapılan denetimlerde ehliyetsiz sürücülere cezai işlem uygulanırken, motor ve şasi numaraları olmayan, evrak ve belgeleri eksik olan motosikletler çekici ile emniyet müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.

Denetimlere devam edileceği, eksikleri olan ve kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.