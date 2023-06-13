Konya’nın Kulu ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, M.K.K. idaresindeki 06 BIV 570 plakalı minibüs, Kozanlı istikametinden ilçe merkezine geldiği sırada sokaktan ana yola çıkan Musa A. idaresindeki 60 ACC 752 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.