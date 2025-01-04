Konya’nın Kulu ilçesinde Kızılay’ın kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Kızılay seyyar kan alma tırı ile düzenlenen kan bağışı kampanyası, Kızılay ekibinden Dr. Maysoon A.A. Masoud başkanlığında 3 personel ile birlikte 3 gün süreyle yapılacak. Üç gün içerisinde yaklaşık 150 ünite kan almayı planladıklarını belirten Dr. Maysoon A.A. Masoud, "Kan aldığımız bağışçıların kanları önce laboratuvar ortamında incelenerek kan grupları belirleniyor, kendilerinde herhangi bir hastalık olup olmadığının önceden tespiti yapılıp kendilerine bildiriliyor. Varsa her türlü hastalıkların en kısa zamanda bilgilendirilip tedaviye başvurmalarını sağlamış olacağız. Ayrıca her türlü ihtiyaç durumunda istenilen gruplara ait kanlar hastalara verilmek üzere kan bankalarından temin edilecek" dedi.