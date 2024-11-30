Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi. Verilen eğitimde, öğrenciler siber güvenlik temelleri, kişisel veri koruma, güvenli internet kullanımı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık gibi konular detaylı bir şekilde sinevizyon eşliğinde bilgilendirildi. Öğrenciler verilen eğitim sürecinde siber dünyada karşılaşabilecekleri potansiyel olumsuzluklar hakkında bilgilendirilirken, aynı zamanda bu olumsuz durumlara karşı nasıl önlemler alabilecekleri konusunda pratik bilgilere sahip oldu.