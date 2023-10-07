Konya’nın Kulu ilçesinde 2023-2024 sezonunun ilk hububat tohumları toprakla buluştu.

Kulu ilçesi genelinde 2023-2024 yılı için çeşitli hububatlardan olmak üzere yaklaşık 985 bin dekarlık tarımsal alanda hububat ekimine Ağılbaşı ve Bozan Mahallesinde dualarla başlandı. İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, "Ekilen hububatlardan başta 580 bin dekarlık alana arpa ve buğday olmak üzere 105 bin dekar alana çavdar, yulaf ekimi yapılıyor. Diğer hububatlar ile bahar ayında da yaklaşık 300 bin dekarlık tarımsal alana mercimek, kimyon, silaj mısırı gibi ürünlerinde bahar ayında toprakla buluşturulacağını tahmin ediyoruz. Her türlü hububat ekimlerinde, ekim sırasında hasarsız ekilmesini, toprağın kaldırabileceği şekilde titizlikle ekimlerin yapılmasını gerekiyor. 2024 yılında hasadı yapılacak olan bu hububatların şimdiden çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı zararsız, hasarsız bir şekilde hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.