Konya’nın Kulu ilçesinde kaymakam Ramazan Polat başkanlığında İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya’nın Kulu ilçesinde kaymakam Ramazan Polat başkanlığında İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu’da İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kaymakam Ramazan Polat başkanlığında yapılan toplantıya 46 mahallenin muhtarı, daire amirleri katıldı. Kulu Kaymakamı Ramazan Polat ilçenin sorunlarından bahsederek, bu sorunlara karşı muhtarların ve kurum ve kuruluşların üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Muhtarların sorunlarının da dinlendiği toplantıda kurum amirleri, muhtarların sorularını cevaplandırdı.

Toplantıya katılan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de, 2022 yılında yapılan ve 2023 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.