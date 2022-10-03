Konya’nın Kulu ilçesinde 2022-2023 yılı tarımsal alanlarda çeşitli hububat ekimine başlandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde 2022-2023 yılı tarımsal alanlarda çeşitli hububat ekimine başlandı.

Kulu İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk, Kulu genelinde 2022 yılı Ekim ayında tarımsal alanlarda çeşitli hububatların ekimine başlandığı söyledi. Şeker pancarının ekiminin sulama sıkıntısının yaşanması nedeniyle pancar ekiminde azalmalar olduğunu belirten Öztürk, “Kulu genelindeki çiftçilerimiz başta dane ve silaj mısır ekimine ağırlık veriyorlar. Bunun yanında diğer hububatlar olan kırmızı ve yeşil mercimek, fasulye, yağlık ayçiçeği, gibi mahsul ekimlerine ağırlık verilmekte” dedi.

Öztürk, Bu sezon yani bu Ekim ayında yaklaşık 230 bin dekar kırmızı ve yeşil mercimek, 350 bin dekar arpa, 300 bin dekar buğday, 50 bin dekar kimyon ekiminin gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.