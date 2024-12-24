Konya’nın Kulu ilçesinde, "Haydi Bil Bakalım" Bilgi ve Kültür Yarışması ilçe finali yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü Medeniyet Okulu Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışma Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaya, 60. Yıl Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Kozanlı Birol Polat İmam Hatip Ortaokulu katıldı. Çekişmeli geçen yarışmayı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri kazandı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Konya’da düzenlenecek olan il finalinde Kulu’yu temsil edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, yarışmaya katılan tüm okulları ve öğrencileri tebrik etti. Bakırtaş, yarışmada birinci olan ve Kulu’yu Konya’da temsil edecek Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine başarılar diledi. Yarışma sonunda protokol üyeleri tarafından yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.