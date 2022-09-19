Konya’nın Kulu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak saat 09.30’da Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Cem Arslan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Buradaki programın sona ermesinin ardından etkinlikler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda devam etti. 15 Temmuz gazisi Çetin Yıldız’ın yaptığı konuşmanın ardından şiirler okunup oratoryo gösterisi sunuldu. 15 Temmuz video gösteriminin ardından sona eren etkinliğe, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı Murat Ünver, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, davetliler, okul müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.