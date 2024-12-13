Konya’nın Kulu ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Kaza, Olof Palme Bulvarı Konya - Ankara Kara yolu Kırkahvesi Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. (35) idaresindeki elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan M.E.R. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.