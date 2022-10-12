Konya’nın Kulu ilçesinde bodur elma fidanı Ekim ayında çiçek açtı.

Konya’nın Kulu ilçesinde bodur elma fidanı Ekim ayında çiçek açtı.

Kulu’ya bağlı Bozan Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan ve yazın meyve veren bodur elma fidanı, Ekim ayında yeniden filizlenip çiçek açtı. Daldaki çiçekleri fark eden ev sahibi Ergin Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce meyve veren fidandan elmaları dalından kopararak yediklerini belirten Ergin Yıldız, “Bahçede temizlik ve düzenleme yapmak üzere girdiğimde bodur elma fidanının tekrardan çiçek açtığını görünce ailecek sevindik. Elma fidanının çiçekli halini telefonumla bu ayın anısına fotoğrafını çektim. 2. kez elma yetiştireceğine benziyor. Havalar böyle giderse elmaları hasat ederiz diye düşünüyorum. Bu elma fidanının tekrardan çiçek açtığını, bakımının iyi yapılıp devamlı suladığıma yorumluyorum. Tuz gölü eteklerinde olmaktan mı, bilemiyorum. Bazen bu tür olayları medyadan izliyorum, okuyorum. Bir bakıma bahçelerin bakımını mükemmel yaparsan çift ürün alabilir miyim? diye de kendimi alamıyorum. Herhalde yetişirse 5-10 kilo elma yetiştireceğe benziyor” dedi.