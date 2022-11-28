Konya’nın Kulu ilçesine bulunan Karacadağ’nın zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası dağın zirvesinde katılımcılar tarafından Türk bayrağı açıldı.

Konya’nın Kulu ilçesine bulunan Karacadağ’nın zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası dağın zirvesinde katılımcılar tarafından Türk bayrağı açıldı.

Kulu ilçesinin batısında Karacadağ’ın eteğinde bulunan Hisar Mahallesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hacı Bakırtaş, MHP Kulu İlçe Başkanı Musa Atak, Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

“Doğadan zevk alan kişiler işlerine daha iyi yaklaşır daha başarılı olur”

Hisar Mahallesinden başlayan doğa yürüyüşü bin 739 rakımlı Karacadağ’nın zirvesinde son buldu. Zirvede açılan Türk bayrağının ardından konuşma yapan Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kaymakam Polat, “İlçemizin doğal güzelliklerini ortaya çıkaralım. Tüm insanlarımız bu doğal güzelliklerimizi görsün en azından iş yükünün stresinden kaygısından biraz daha kurtulup doğa ile iç içe olsun isteriz. Doğadan zevk alan kişiler işlerine daha iyi yaklaşır daha başarılı olur. Bence bu yürüyüş Kulu için bir başlangıç oldu. Kulu’daki diğer güzelliklerimiz olan Düden Gölü olsun, Karacadağ olsun Kırklar Tepesi olsun benzeri yerlerimizi insanlarımıza tanıtmak istiyoruz. Bu bizim ilk doğa yürüyüşümüz oldu” dedi.

Doğa yürüyüşünden sonra ise dağ zirvesinin yanında yer alan halk arasında dağ gölü olarak bilinen gölcüğün yanında müzik eşliğinde yürüyüşe katılanlar yorgunluk giderdi.