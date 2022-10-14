Konya’nın Kulu ilçesinde Cami ve Din Görevlileri haftası çerçevesinde Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız ve din görevlileri yemekte bir araya geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde Cami ve Din Görevlileri haftası çerçevesinde Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız ve din görevlileri yemekte bir araya geldi.

Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız, Cami ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde ilçe genelinde görev yapan 80 din görevlisi ile Öğretmen Evinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda, daha önceleri emekli olan din görevlilerine plaket takdim etti.

Müftü Muhsin Yıldız, “Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri için özellikle Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve aynı zamanda Mevlid-i Nebi haftası, bizim etkinliklerimizin yoğunluğunun önemli bir safhasını ifade ediyor. Burada özellikle memleketimizin her yerinde din görevlisi olarak görev yapan bütün kardeşlerimiz ciddi anlamda bir görev ifa ediyor. Bu haftada sizlerle bir araya gelmek, kaynaşmak, aynı zamanda birlikteliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin tesisi noktasında bir araya gelmeyi uygun bulduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelenek, örf, adet haline dönüşür diye arzu ediyorum. Özellikle Camiler ve Din Görevlileri Haftasını, yoğunluktan dolayı bu hafta yapmış olduk. Nebi haftasını tebrik ediyorum. Milletimizin dini hayatına dokunan bireyler olarak daha fazla gayret göstermek, daha fazla çalışmak ve bu noktada gayretli olmak hepimizin vazifesi, ben hepinize teşekkür ediyorum. Başta çalışanlara ve kurumumuzdan emekli olanlara, burada bulunanlar hayırlara vesile olurlar ümid ediyorum” dedi.