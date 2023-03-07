Konya’nın Kulu ilçesinde yurtlarda kalan depremzede aileler için Beraat Kandili programı düzenlendi.

Konya’nın Kulu ilçesinde yurtlarda kalan depremzede aileler için Beraat Kandili programı düzenlendi.

Kulu İlçe Müftülüğü tarafından KYK yurdunda kalan depremzede ailelere yönelik Beraat Kandili programı düzenlendi. Yurdun mescidinde düzenlenen kandil programında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Yeşil Cami İmam Hatibi Coşkun Uç ile Kulu Müftülüğü Vaizi Sümeyye Öztürk, tarafından ilahi, kaside, aşr-ı şerifler okundu. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Kandil programına çok sayıda depremzede ailelere katıldı. Program sonunda katılımcılara kandil simidi dağıtılarak ikramda bulunuldu.