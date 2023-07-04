Konya’nın Kulu ilçesinde arpa, buğday ve diğer mahsullere alternatif olarak deneme amaçlı ekilen ketencik bitkisinin hasadı yapıldı.

Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesinde Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve çiftçilik yapan Ali Başoda tarafından diğer ürünlere alternatif olarak deneme amacıyla ekilen ketencik hububatının hasadı yapılmaya başlandı. Kulu Ziraat Odası Yönetim kurulu Başkanı Cengiz Öztürk, Kulu’da çiftçilerin kuraklığa dayanıklı olacak olan arpa, buğday ve diğer hububatlara alternatif olarak arayış içerisinde olduğunu belirterek, "Kozanlı Mahallemizde faaliyet göstermekte olan Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına Başkan Cengiz Karpuz, 40 dekar alana ve bir diğer alternatif arayışı içerisinde olan Ali Başoda isimli çiftçimizde 15 dekarlık alana ekmiş oldukları ketencik hububat bitkisinin hasadını yaptık. Yapılan hasatta ekilen toplam 55 dekarlık alandan yaklaşık 2 ton verim alındı. Çiftçilerimizin kuraklık alanda bol verim almaları için alternatif arayışları devam ediyor. Çiftçilerimiz deneme amaçlı çeşitli hububatlar ekmeye devam edecek" dedi.