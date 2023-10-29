Konya’nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet’in 100. Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu ilçesinde Cumhuriyet’in 100. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canbolat ve beraberindekiler, dün gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti. Sabah 9.30’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda tebrikat programı yapıldı. Etkinlikler Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Ömer Faruk Canbolat tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. Daha sonra Meslek Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.