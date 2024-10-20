Konya’nın Kulu ilçesinde ahırda ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan müstakil evin bahçesinde bulunan ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda sebebi henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre ahırın bitişinde bulunan samanlığına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin uzun uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.