Konya’nın Kulu ilçesinde, ekili alandan alınan arpa ve buğday numunelerinde yapılan incelemelerin ardından, son 10 yıl içerisinde iklim verilerinde görülen değişikliklerle beraber hububat ekim dönemlerinin alışılagelmiş tarihlerden farklı olarak ileri tarihlere uzatılması vurgusu yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat alanlarında sararma ve kuruma nedeniyle Kulu’nun çeşitli yerlerindeki ekili alanlardan alınan numunelerin yapılan incelemelerin sonucunda ekim dönemleriyle ilgili çiftçilere uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, ilçede iklim şartlarına bağlı olarak hububat alanlarında hastalıkların arttığını belirten uzmanlar, "Gelecek ekim sezonunda hastalığın daha az bulaşması için alınacak tedbirlerin başında gelen geç ekim ile ilgili hastalık için en etkili mücadele yöntemi, olabildiğince geç ekim yapılmasıdır. Özellikle son 10 yıl içerisinde iklim verilerinde görülen değişiklikler göz önüne alındığında, hububat ekim dönemlerinin alışılagelmiş tarihlerden farklı olarak ileri tarihlere uzatılmasının önemli faydaları olduğu görülmüştür. Tohum ilaçlaması ve sertifikalı tohum kullanımı, arpa ekim alanlarında yoğun düzeyde tespit edilen arpa yaprak yanıklığı, ağ benek ve arpa çizgi yaprak leke hastalıkları tohum ile taşınan hastalık etmenleridir. Bu sebeple ekim öncesi mutlaka tohum ilaçlamasının yapılması ve sertifikalı tohum kullanılması önemli ve gereklidir. Dayanıklı çeşit kullanımı, özellikle hastalıklar yönüyle dayanıklı ya da tolerant çeşit kullanımı zararın azalması yönünden oldukça önemlidir. Yabancı ot mücadelesi ile ise viral etmenlerin bir sonraki yıla aktarılmasında konukçu görevi yapan yabancı ot türlerinin mücadele edilerek imhası önemlidir" denildi.