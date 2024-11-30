Konya’nın Kulu ilçesinde çiftçilere Bitkisel ve Hayvansal Üretim Planlaması ve Destek Toplantısı yapıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kulu Ziraat Odası’nın ortaklaşa yürüttükleri Bitkisel ve Hayvansal Üretim Planlaması ve Destek Toplantısı, Ziraat Odası konferans salonunda çiftçiler ve hayvan sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Üretim planlamasına 2025 yılında başlanacağını belirten Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş, destekleme modelleri, tarıma dayalı düzenlemeler, üretim planlamasına geçişlerin planlandığı, tarımsal alanlarda çözüm arayışlarının uygulamalara alındığını, iyi sonuçların alınmaya başladığını söyledi. Altuntaş, temel planlı üretim, üretimi geliştirme, su kısıtı desteği, temel destek ve planlı üretim desteklerin veriliş nedenlerini de anlatarak çiftçilerin ve hayvan sahiplerinin sorularını cevapladı.