Konya’nın Kulu ilçesinde Mercimek, kimyon, aspir, fasulye, lavanta ve elma fideleri toprakla buluştu.

Konya’nın Kulu ilçesinde Mercimek, kimyon, aspir, fasulye, lavanta ve elma fideleri toprakla buluştu.

İlçede baklagil ekimlerin başladığını belirten Kulu İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, “İlçe genelinde baklagillerden olan mercimek, kimyon, aspir, fasulye, lavanta ve elma fideleri toprakla buluştu. 2023 yılı olan bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmadı. 2022 yılında ekilen buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububatların henüz yeryüzüne yeni çıkmaya başladı. İlçe genelinde 300 bin dekar arpa, 350 bin dekar buğday ekimi yapıldı. 99 bin dekarlık alana yeşil mercimek, 14 bin 890 dekarlık alana kimyon, 500 dekarlık alana fasulye, 500 dekarlık alana lavanta ve elma fidelerinin de 2 binlerden 3 bin adete ulaştı. 2023 yılının bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu, bol verimli mahsuller ile bol kazançlı olsun” şeklinde konuştu.