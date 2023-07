Konya’nın Kulu ilçesinde arpa ve buğday hasadı dualarla başladı.

İlçe genelinde her yıl olduğu gibi bu yılda Tuz Gölü eteklerinde bulunan Bozan Mahallesinde arpa ve buğday hasadına başlandı. Bozan Mahallesinde çiftçilik yapan ve aynı zamanda biçerdöver sahibi olan Ergin Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yılda mahallemizde ilk arpa hasadına başladıklarını belirterek, "Bütün çiftçiler ve tüccarlar için hayırlı bol kazançlı olmasını diliyorum. Ayrıca çiftçilere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Mahsullerini hasat ettirecekleri zaman nem oranına dikkat etsinler. Yüzde 14’den yukarı olan mahsulleri biçmemelerini tavsiye ediyorum. Her yıl tarlaları dinlendirmeden ekilen arazilerde dekar başına 160 kilo ile 200-220 kilo mahsul verimi olurken, bir yıl dinlenmiş nadas dediğimiz arazilerde ise verimin dekar başına 330 kilo 350 kiloya kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.

Hasadın ilk başında olduklarını ifade eden Yıldız, "Arazilerin verimlerinin netleşmesi için ileriki günlerde yapılacak genel hastalarda verimler netleşecek. Hayırlı bereketli bol kazançlı olması diliyorum" dedi.

Kulu İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk ise; 2023 yılı tarımsal alanda arpa, buğday, çavdar gibi mahsullerin hasadına başlanmış oluğunu belirterek, çiftçilere bol bereket, verim ve kazançlar diledi.