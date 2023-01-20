Konya’nın Kulu ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 17 bin 90 öğrenci karne almanın heyecanın yaşadı.

Konya’nın Kulu ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 17 bin 90 öğrenci karne almanın heyecanın yaşadı.

Kulu’da bulunan okullarda ilk, orta ve lise olmak üzere toplam 7 bin 694 öğrenci karne aldı. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da öğrencilere şivlilik paketi dağıtıldı. Karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, “Karne sadece sizlerin değil öğretmen, yönetici ve veliler olarak hepimizindir. Başarınız başarımız, mutluluğunuz ise mutluluğumuzdur. Tatil döneminde zamanınızı arkadaşlarınız ve ailelerinizle birlikte geçirin. Kültür, sanat ve spor aktiviteleri ile dolu dolu bir zaman geçirerek tatilde dinlenmenizi istiyoruz. Özellikle bol bol kitap okumanız bizler için önemli ve değerlidir” dedi.