Konya’nın Kulu ilçesinde 25 yılını dolduran ve daha uzun süredir esnaf olanlara plaket verildi.

Program, Kulu Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda, çeşitli meslek gruplarından 25 yılını dolduran ve 25 yıldan fazla süredir esnaf olanlara Kaymakam Ramazan Polat, Belediye başkanı Murat Ünver, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdem Öztek tarafından plaket verildi. Plaket töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Plaket törenine, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye başkanı Murat Ünver, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdem Öztek, Garnizon Komutan Vekili Öner Kızılarslan, Emniyet Müdür Vekili Emre Yıldırım, protokol mensupları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.