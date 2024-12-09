Konya’nın Kulu ilçesinde ikincisi düzenlenen kitap fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kitap Fuarının açılışı Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda törenle yapıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından dua edilmesinin ardından fuarın açılış kurdelesi Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir tarafından kesildi. Fuarda ayrıca Kulu’da farklı okullarda öğrenim gören 7 küçük öğrenci de "Başarmaya Hazırım" projesi çerçevesinde kendi yazdıkları hikaye kitaplarının standını açtı. Standı gezen protokol üyeleri öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi. 6 gün sürecek olan kitap fuarında konferanslar da yapılacak.

Kitap fuarının açılışına; Kulu İlçe Jandarma Komutanı Osman Hasdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, siyasi parti başkanları, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.