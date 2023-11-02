Konya’nın Kulu ilçesinde Organize Bölge Sanayi Bölgesinde 2024 yılı yatırımlarına başlayacak olan 8 firmanın 5’i yer tahsis sözleşmesini imzaladı.

Kulu Organize Sanayi Bölgesinde 2024 yılında yatırımlarına başlayacak olan 8 firmanın 5’i Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında yer tahsis sözleşmesini imzaladı. Kulu Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapma taahhüdü 1 milyar 250 milyon lira olan ve 500 kişilik istihdam taahhüdü ile başvuru yapan 8 firmadan 5 firma ile OSB bölgesinde yer tahsisi sözleşmelerinin imzalandığını belirten Kulu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Faruk Yalınız, "2024 yılı ilk çeyreğinde yatırımlarının startlarını verecek olan firmalarımıza ve Kulu ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Sözleşme imza törenine, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Belediye Meclis Üyesi Adem Sarı, Kulu Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Yalınız ve 5 firma yetkilisi katıldı.