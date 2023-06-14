Konya’nın Kulu ilçesinde Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (METEM) bilgisayar laboratuvarı, çocuk gelişimi bölümü, sergi ve spor salonu törenle açıldı.

Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayırsever vatandaşların ve Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneğinin desteklediği bilgisayar laboratuvarı, çocuk gelişimi bölümü, sergi ve spor salonu törenle açıldı. Hayırseverlerin desteği ile yenilenen bilgisayar laboratuvarına 24 bilgisayar kazandırıldı. Okulda yapılan açılış ile spor salonu da faaliyete geçti. Törende Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Müdürü Murat Tütüncü’ye dernek olarak yaptıkları yardımdan dolayı plaket takdim edildi.

Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, bilgisayar laboratuvarı ile spor salonunun yenilenmesine desteklerinden dolayı Kulu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Düzenlenen açılışlara, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Turgay Tarla, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Murat Tütüncü, Okul Müdürü Orhan Muratoğlu, dernek üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.