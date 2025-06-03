2024 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve şu anda 20 farklı ilde gerçekleştirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, yüzlerce öğretmeni kültürel bir yolculuğa çıkarıyor.

Öğretmenlerin bireysel ve meslekî gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilere ve öğretmenlere sanatsal açıdan katkı sunarak değerler eğitimi kazandırmanın amaçlandığı projede, millî değerlerin aktarılmasında sanat ve kültürün eğitimdeki rolünü yeniden şekillendirilmesi, öğretmen ve öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Sanatseverlerle Buluştu

Tamamı kentte görev yapan öğretmenlerden oluşan Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonu’nda sahne alarak Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunlarının icra edildiği gösterileri ve müzik ziyafeti ile seyircilere adeta kültürel bir yolculuk yaşattı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonu’nda düzenlenen programa; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Yeşilyurt, Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Palandöken İlçe Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Aziziye İlçe Millî Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katılım sağladı.

Tamamı ilde görev yapan 64 öğretmenden oluşan topluluk, sergiledikleri üstün performansla büyük beğeni topladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.