İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin simgesi Kültürpark’ı İzmirlilerin daha etkin ve konforlu kullanabilmesi için kolları sıvadı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı yenileme ve gençleştirme programı kapsamında alanda budamadan ağaçlandırmaya, altyapıdan temizliğe bakım çalışması yürütülüyor. Kültürpark ikinci yüzyılını, yeni yeşil ve sosyal alanları, yenilenen tarihi yapıları ve birbirinden renkli kültürel etkinliklerle adına yakışır şekilde karşılayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın şehrin 89 yıllık gözbebeği Kültürpark’ta başlattığı yenileme ve gençleştirme çalışmaları devam ediyor. Dönemin belediye başkanı Dr. Behçet Uz tarafından kente kazandırılan Kültürpark’ı ikinci yüzyılına hazırlayacak çalışmalar kapsamında, 7 gün 24 saat bakım onarım ve yenileme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Alt ve üstyapısı güçlendirilirken, dikilen ağaçlar ve botanik bahçeleri ile daha yeşil, kültürel etkinlikleri ve sosyal alanları ile daha canlı bir Kültürpark doğuyor.

Kültürpark’ın yeşil dokusu artıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yeni yılın ilk gününde Kültürpark’ta ağaç dikerek başlattığı çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Kültürpark Şube Müdürlüğü Teknik İşler ve Koordinasyon Şefi Peyzaj Teknikeri Burçin Girgin, "Temizlik çalışmasının ardından mevsimlik alanlarımızın onarım ve yenilemesini yapıyoruz. Yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ömrünü tamamlayan, tehlike arz eden ağaçlarda ilgili kurullardan izin alarak budama, seyreltme, hafifletme çalışmaları yapıyoruz. Diğer yandan ağaç ve çalı dikimlerimiz devam ediyor. Yeni türlerle faunayı genişletmeye çalışıyoruz. Oksijeni ve yeşil dokuyu artırmak için değişik türleri kullanıyoruz. Başkanımızın dikimini yaptığı Bella Sombra, şişe ağacı, ligustrum gibi türleri çoğaltıyoruz. Bunların birçoğu gölge alan oluşturarak kentsel ısı adası etkisini azaltacak bir kısmı da bitki çeşitliliğini artıracak" şeklinde konuştu.

"Genç ve dinamik bir Kültürpark için çalışıyoruz"

Kültürpark’ın yeşil dokusunu koruyup geliştirirken halkla daha fazla bütünleşmesi için çalıştıklarını kaydeden Girgin, "Kültürpark’ta memnuniyet anketi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek eksiklerimizi ya da yapmamız gerekenleri belirliyoruz. Başlattığımız giriş ve çıkış saati düzenlemesi parkın gelişimine önemli katkı sağladı. İzmirliler önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı, daha genç ve daha dinamik bir Kültürpark görecekler" dedi.

Altyapı rehabilite ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde belediyenin tüm birimleri Kültürpark’ın gelişimi için seferber oldu. Alandaki yeşil düzenlemelerinin yanı sıra teknik ekipler parkın elektrik ve su alt yapısında yaşanan arızalara anında müdahale ediyor. Modern kanalizasyon, yağmur suyu drenaj, yangın hidrant, akıllı sulama, aydınlatma ve sürdürülebilir enerji altyapı sistemleriyle Kültürpark’ın altyapısı rehabilite ediliyor.

Lunapark ve holler yerine yeşil alan

Başkan Dr. Tugay’ın talimatıyla Kültürpark’ın yeşil dokusunun artırılması için eskiyen ve işlevini yerine getirmeyen alanların yeşil alanlara dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. İlk olarak yoğun kullanıma sahip olmayan lunapark alanının bir arboretum veya botanik bahçesi olması için adımlar atıldı. Öte yandan 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasına dönüştürülen fuar hollerinin, yeni hizmet binasının yapılmasının ardından Kültürpark’tan kaldırılarak, dev alanın yeşil alana dönüştürülmesi hedefleniyor.

İzmir’in tarihi gazinoları yeniden doğuyor

Kültürpark’taki Ada ve Göl gazinolarının aslına uygun olarak yenilenme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Göl Gazinosu’nda yıkılan binanın yeniden yapım sürecinde kaba inşaatın büyük bölümü tamamlandı. Ada Gazinosu’nda ise binanın korunan alanları dışında ekonomik ömrünü tamamlayan kısımlarının yıkım süreci bitti. Müze ve kafeterya olarak hizmet vermesi öngörülen Göl Gazinosu’nun 2025 yılında yapılacak 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nda açılması planlanıyor, 2026 yılında açılması hedeflenen Ada Gazinosu ise restoran olarak hizmet verecek. Kent belleğinde önemli yer eden iki yapı tarihi kimlik ve karakterlerine yakışır şekilde İzmir halkıyla buluşacak.

Tarihi kapılar yenilendi

Kültürpark’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen kapılarında restorasyon, rekonstrüksiyon ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Lozan, Montrö, 9 Eylül ve Cumhuriyet kapıları yenilenerek hem sağlamlaştırıldı hem de görsel açıdan yenilendi. 26 Ağustos kapısında ise güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Dünyanın farklı ülkeleri Kültürpark’ta buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültürpark’ın eski günlerindeki vizyonuyla yaşaması ve canlandırılması için alanda yepyeni etkinliklerin planlamasını sürdürüyor. Dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların, gastronomi, dans, müzik, resim, heykel gibi kültür sanat faaliyetleriyle İzmirlilerle buluşması için çeşitli etkinlikler önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek.

Özel günlerde özel festivaller

Kültürpark’ta yapılmaya başlanan Yeni Yıl Festivali, 14 Şubat Sevgi Festivali gibi etkinliklere özel günlerde yenileri eklenecek İzmirliler’in Kültürpark’ta buluşarak daha eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak.