İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin simgelerinden Kültürpark’ın 9 Eylül ve Montrö kapılarında restorasyon çalışması başlattı. Tarihi kapılar, yenilenerek ve güçlendirilerek İzmir’in kurtuluşunun 101’inci yaşında tekrar hizmete açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarından Kültürpark’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerini simgeleyen kapılarında yenileme çalışmalarını hızlandırdı. 9 Eylül ve Montrö kapılarında, 31 Mayıs’ta başlatılan çalışmalar çerçevesinde kapıların yenilenecek bölümlerinin yıkımı tamamlandı. Restorasyon çalışmaları sürecinde yaya trafiğinin kesintiye uğramaması için 9 Eylül Kapısı’nın yanına geçici yaya yolu yapıldı. Montrö Kapısı’ndan girişler ise Lozan Kapısı veya eski İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) binasına yönlendirildi. Restore edilecek kapıların İzmir’in kurtuluşunun 101’inci yılı olan 9 Eylül 2023’te hizmete açılması planlanıyor.

Kültürpark’ın tüm kapıları yenilenecek

Kültürpark’ın doğal dokusunu geliştirerek koruma ve kent belleğine sahip çıkma hedefiyle Kültürpark’ın tarihi kapılarında yenileme çalışmaları geçen yıl Lozan Kapısı’yla başlatılmıştı. Montrö ve 9 Eylül kapılarının ardından 26 Ağustos ve Cumhuriyet kapılarında da yenileme çalışmalarına başlanacak.

Hem güçlenecek hem yenilenecekler

2 bin 793 metrekarelik inşaat alanına sahip 9 Eylül ve Montrö kapılarının restorasyonu için 21 milyon lira harcanacak. Yapıların taşıyıcı sistem ve malzeme kalitesi bakımından gücünü yitiren kısımları yeniden yapılacak. Korunan kısımları da sağlamlaştırılacak ve niteliksiz eklerinden arındırılacak. Kültürpark kapılarının kapalı mekanlarında ise sergi salonu, bilet gişesi, danışma, turizm ofisi ve WC gibi kentlilerin kullanımına açık mekanlar olacak. Çevre düzenlemeleri çerçevesinde zemin döşemeleri doğal taşlar kullanılarak yenilenecek, bisiklet park alanları ve aydınlatmalar yapılacak.