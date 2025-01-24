Türkiye’nin dünyaca tanınmış kültürel varlıkları Ayasofya, Efes, Bergama ve Troya Antik Kentleri, Göbeklitepe, Hattuşa, Kapadokya, Mardin-Mor Gabriel, Nemrut Dağı ve Zeugma, modaya ilham verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, ‘Kültürel Mirasın İzinde Moda’ isimli proje kapsamında, ülkemizin tarihi noktalarından esinlenerek birbirinden şık giysilerden oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. Eğitimlerine İEÜ’de devam eden İranlı öğrenciler de kendi kültürlerinden aldıkları Persepolis ve Tepe Sialk gibi arkeolojik bölgeler üzerine çalıştı.

Genç modacılar, Stüdyo Koordinatörü Doç. Dr. Şölen Kipöz’ün yürütücülüğünde gerçekleştirdikleri koleksiyonları, özel bir sergiyle moda ve akademi dünyasının beğenisine sundu. İEÜ’lü gençler; arkeoloji, tarih ve sanat gibi disiplinler arası alanları araştırıp seyahat etme ve gözlem yapma gibi aktif yöntemleri kullanarak hazırladıkları tasarımlarla büyük beğeni topladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencilerinin; Anadolu, Mezopotamya, Yunan ve Roma medeniyetlerindeki kültürel varlıklardan esinlenerek oluşturdukları serginin açılışına Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, moda tasarımcısı Hatice Gökçe, Ege Giyim Sanayicileri Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mezunlar katıldı.

Heyecanlar çalıştılar

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şölen Kipöz, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, “Proje sayesinde öğrencilerimiz, sahip oldukları kültürel mirası moda aracılığıyla keşfetme fırsatı buldu. Konuya büyük bir heyecanla sarılan öğrencilerimiz, kültürel varlıkların olduğu bölgelere kişisel ziyaretler yaptı. Arkeolojik araştırmanın yanı sıra kendi gözlemleri ve fotoğraf arşivleri üzerinden farklı medeniyetlerin tarihsel, kültürel, sembolik ve estetik unsurlarından aldıkları ilhamla moda konseptleri yarattılar. Bu kavramsal çerçeveyi, dört görünümlük çağdaş moda koleksiyonlarına aktardıkları kıyafetlerin yanı sıra tasarım sürecini belgeleyen tasarım kitaplarını ve moda fotoğraf çekimlerini de davetlilere sundular. Ayrıca etkinliğin davetiyesinden serginin kurulumuna ve ikramların hazırlanmasına kadar kendileri sorumluluk alıp ev sahipliği yaptılar. Biz de bu vesileyle stüdyonun yaratıcı çıktılarını ve öğrencilerin heyecanını, moda dünyasından ve akademiden profesyonellerle paylaştık” diye konuştu.