Düzce’nin kültürel miras taşıyıcıları vatandaşlarla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ürünlerini merakla inceleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, sepet örüp tahta baskısı yaptı.

Düzce Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sanatçı Tanıtma Kartı sahipleri el emeklerini kurulan stantlarda vatandaşlarla buluşturdu. "Düzce’nin Kültürel Miras Taşıyıcıları 100.Yılda Halkla Buluşuyor" çerçevesinde gerçekleşen etkinlik Düzce Valiliği Turizm Enformasyon Bürosu önünde yapıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sergilenen ürünlerin el emeği göz nuru ürünler olduğunu vurgulayarak, "Bugün ana caddemizde Düzce’nin somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının eserleri ile halkımızın beğenisine çıktı. Bütün ürünler gerçekten el emeği göz nuru çalışmalar. Bir kısmı yavaş yavaş ustalığı kısmında sona eren çalışmalar olduğu içinde bu faaliyetlerin halkla bütünleşmesi yeni ilgi duyacak gençlerin beğenisi açısından verimli olacağını düşünmekteyim" dedi.

Vali Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan stantları ziyaret ederek, sanatçıların el emeklerini inceledi. Vali Selçuk Aslan yaklaşık 30 yıldır sepetçilik yapan Recep Erbay’ın yönlendirmesiyle sepet ördü, tahta baskısı yaptı.