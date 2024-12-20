Ankara’da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) üye ülkelerin müze koordinatörlerinin bir araya geldiği Kültürel İşbirliği Çalıştayı başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliği yaptığı Kültürel İşbirliği Çalıştayı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Gagavuzya’nın müze koordinatörleri katıldı. Çalıştayda Etnografya Müzesi Müdürlüğü ve Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü kampüsünde Türk kültürüne özgü müzikler eşliğinde folklor gösterileri de sunuldu.

“Yıl içerisinde farklı etkinliklerle çalışmaları sürdürüyoruz”

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada TÜRKSOY’un ülke koordinatörü olarak atanan müze uzmanlarının bir araya geldiğini belirtti. Sabah gerçekleştirilen toplantıda ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Gönültaş, “Bugün burada birçok genç arkadaşımız etkinliklerimize eşlik ediyor. Müzelerimizi, laboratuvarlarımızı arkadaşlarımız ziyaret edecek. Sadece bir günlük, iki günlük bir program değil. Yıl içerisinde farklı etkinliklerle çalışmaları sürdürüyoruz. Bunu arkeolojik kazılarla, sempozyumlarla ve geçici sergilerle de destekleyeceğiz. İlişkilerimizi daha sık hale getireceğiz” dedi.