Mersin Yenişehir Belediyesi ve Brieflyart İstanbul iş birliğiyle düzenlenen “Kültürel Aktarımlar” sergisi Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı.

Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Açılışa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı.

Yenişehir Belediyesinin 2020 yılının Kasım ayında açılışını yaptığı Ahmet Yeşil Sanat Galerisi birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Galerinin 11’inci sergisi olan “Kültürel Aktarımlar” sergisi Ahmet Yeşil, Ali Atmaca, Bubi, Horasan, Hüsamettin Koçan, Meriç Hızal, Onay Akbaş, Şenol Yorozlu’nun eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Serginin açılışına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gazeteci-Yazar Abbas Güçlü, Ressam Ahmet Yeşil, küratör Nilgün Yüksel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılışında konuşma yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan sanatın, kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek “Sanat, kültürümüzün çok önemli ve ayrılmaz bir parçası. Sanatla ilgilenmek, sanata yakın durmak, hangi mesleği yapıyor olursanız olun size değer katar, hayata lezzet katar. Kültürel Aktarımlar, bu serginin teması ve önemli de bir mesajı var. Tabi sanatçılarımız içinde bulunduğumuz kültürel yaşamdan, geçmişten bugüne esinlenirken bir yandan da kendilerinden de değer katarak bundan sonraki sürece katkı sağlamaya, eserleriyle kültüre zenginlik katmaya çalışırlar. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve ekibi başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise açmış oldukları Mersin Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’nin sık sık önemli sergilere ev sahipliği yaptığını ifade etti. Başkan Özyiğit Yenişehir halkının sanatsever olduğunu vurgulayarak “ İstanbul’da sanat yapmak kolay ama bunu Anadolu’da yapmak gerekiyor. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’miz gibi bir alana ev sahipliği yapıyoruz. Burada sanatsever bir halk var. “ dedi. Başkan Özyiğit sanatın insanın bakış açısını değiştirip geliştirdiğinden de bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Burada yaptığımız işleri siz sanatseverler ile ortaklaştıralım, geliştirelim Anadolu’ya da açılmış olalım. Bu sergimizin işbirliği konusunda Brieflyart İstanbul’dan büyük bir destek aldık. Kent olarak şanslıyız çünkü Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan sanatı çok seven ve de destekleyen biri. Çalışmalarımıza Mersin Yenişehir Belediyesi olarak devam edeceğiz. Sanat insanı ve bakış açısını geliştirir. Perspektifimizi açar sanatla her şeyi daha gerçekçi görürüz. Sergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in üstlendiği “Kültürel Aktarımlar” sergisi 30 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sergi kapsamında “Kültürel Aktarımlar Sanat Söyleşileri” de düzenlendi. Konuşmacılar Küratör Nilgün Yüksel, Ressam Ahmet Yeşil ve Mustafa Horasan sanatseverler ile söyleşi gerçekleştirdi.