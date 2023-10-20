Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün, İzmir’in Tire ilçesi için hazırladığı proje İstanbul’dan Altın Pusula ile döndü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 21’incisi verilen Altın Pusula Ödüllerinde, iletişim sektörünün en başarılı proje, kurum ve markaları açıklandı. Yaşar Üniversitesi ile Tire Belediyesi arasında, ilçenin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için yapılan iş birliği çerçevesinde, öğrencilerin hazırladığı projeye ödül geldi. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları; Gizem Çapacı, Ecem Onukar ve Nurten Gökçeoğlu’nun öğrenciyken hazırladıkları ‘Kültüre Açılan Kapı: Tire’ isimli projeleri ‘Genç İletişimciler’ kategorisinde 215 proje arasında birinci oldu, Altın Pusula ödülüne layık bulundu.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Alikılıç’ın danışmanlığını yaptığı tanıtım projesini hazırlarken, Tire ile adeta bütünleştiklerini belirten genç iletişimciler şunları söyledi:

“Tire’nin kültürel zenginliğini öne çıkaracak bir proje hazırlamaya karar vermiştik. Tire’nin tüm sokaklarına girdik çıktık, ilçenin tarihini öğrendik ve özellikle tarihi evlerin kapılarının ne kadar etkileyici olduğuna tanıklık ettik ve ilçenin kültürel ve tarihi zenginliğini öne çıkaracak bir proje tasarladık. Üniversitemizle Tire Belediyesi arasındaki iş birliği doğrultusunda ilçenin tanıtımını en iyi kendi değerleri üzerinden yapılabileceğine karar kıldıktan sonra projemizin yapım aşamasına geçtik. Yaklaşık 6 ay boyunca defalarca Tire’ye gittik. Halkla tanıştık, birebir ilişki kurarak bilgileri topladık. Projenin tamamlanmasının ardından Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve beraberindeki heyete sunum yaparak, projemizi anlattık, başkan da projemizden çok etkilendiğini belirtmişti. Bu ödülle, emeklerimizin boşa gitmediğini görmüş olduk, çok mutluyuz.”