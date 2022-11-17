Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir çok yer kamulaştırılarak açılan kültür yolunda çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir çok yer kamulaştırılarak açılan kültür yolunda çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ilk kepçenin vurulduğu an “Bu yol Hazreti İbrahim Peygamberin makamından Hazreti Eyyüp Peygamberin makamına açılacak bir gönül yoludur” dediği Eyyübiye ilçesinde bulunan ‘Kültür ve Turizm Yolu’ projesinde kamulaştırma ve yıkım işlemlerinin büyük bir bölümü tamamlandı. Başkan Beyazgül zor denilen hangi proje varsa başarmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Balıklıgöl ve Eyüp Peygamber makamını birbirine bağlamak için yapımına başladığı ‘Kültür ve Turizm Yolu’ projesi de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projede kültürel değerleri ön plana çıkaracak giydirme ve aydınlatma sistemleri yapılacak. Şanlıurfa’da örnek olması hedeflenen proje Eyyübiye Belediyesi ile ortaklaşa yürütülüyor.

Eyyübiye ilçesinde yer alan Muradiye, Hacıbayram, Şıhmaksut ve Eyyübiye mahalleleri güzergahları kullanılarak yapılan ve toplam 51 bin 201 metrekareden oluşan yol üzerindeki 476 yapı kamulaştırılarak yıkıldı. Proje tamamlandığında Hazreti İbrahim Peygamberin makamı ile Hazreti Eyyüp Peygamberin makamı arasındaki mesafe de azalacak. Bölgeye estetik bir görüntü de katacak olan çalışma kentin manevi atmosferine de yeni bir hava katacak.

“Bu yol bir gönül yoludur”

Seçimden önce Eyyübiye ilçesinin çok fazla hizmete ihtiyacı olduğunu söylediklerini belirten Başkan Beyazgül ‘’ Bu yol Hazreti İbrahim Peygamberin makamından Hazreti Eyyüp Peygamberin makamına açılacak bir gönül yoludur. Seçimden önce de ifade ettiğimiz gibi Eyyübiye’nin çok fazla hizmete ihtiyacı var. Göreve gelir gelmez Kale arkasını kamulaştırdık oradaki insanlarımızın daha elverişli mekânlara çıkmalarına vesile olduk. Başladığımız bu yol bin 535 metre ama bu yolun uzunluğu gönüllere uzanıyor” diye konuştu.