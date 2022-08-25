Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alan ve ilçenin en eski sokaklarından olan Delibeyoğlu Sokak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak olan sokak sağlıklaştırması projesi ile hak ettiği görünüme kavuşacak.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alan ve ilçenin en eski sokaklarından olan Delibeyoğlu Sokak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak olan sokak sağlıklaştırması projesi ile hak ettiği görünüme kavuşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin en eski sokaklarından olan Delibeyoğlu Sokak üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile Delibeyoğlu Sokakta sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacak. Bu çalışma ile Delibeyoğlu Sokak, hak ettiği eski ihtişamlı görünümüne tekrar kavuşturulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılacak olan Delibeyoğlu Sokak Sağlıklaştırması Projesinin ilçe turizmi için büyük önem taşıdığını söyleyen AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, “2019 yerel seçimleri öncesinde dönemin Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Arslan’ın takibi neticesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Proje ihalesi yapılarak Koruma Kurulundan onay alınmıştı ve akabinde Çevre Bakanlığı tarafından bu çerçevede harcanmak üzere Taşköprü Belediyesine 500 bin TL tutarında hibe gönderilmişti. Ancak Belediyedeki görev değişiminden sonra bu ödenek maalesef bu sokağımız için kullanılmamış farklı alanlarda harcanmıştır. Bunu da değerli Taşköprülülerin takdirine bırakıyorum. Öte yandan takiplerimiz ve girişimlerimiz sonucunda yeniden yatırım programına alınan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 8 Eylül 2022 saat 10.30’da ihaleye çıkarılacak. Projemizin tamamlanacağı haberini mutlulukla öğrendim ve siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Projenin başından itibaren takipçisi olduğumuzu ve ilerleyen süreçte de takipçisi olacağımızı tüm samimiyetimle dile getirebilirim. Tarihi değerlerin korunması amacıyla bu denli projelerin hayata geçirilmesi ilçemiz turizmine büyük önem katmaktadır. Bu proje sadece tarihi dokumuzu korumakla kalmayacak aynı zamanda yerel ürünlerin satışına da katma değer sunacaktır. Delibeyoğlu Sokakta yapılacak sokak sağlıklaştırması tescilli ve tescilsiz yapılarımızın korunması şehrin tarihi dokusunu ön plana çıkarak kültür turizminin canlanmasının yanında yöresel gıda ve ürünlerin tanıtılmasıyla beraber özellikle bayanlara istihdam açısından önemli katkı sağlayacaktır. Bu eşsiz proje bir Safranbolu, Beypazarı ekolünü andırmaktadır ve başlangıç niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de, ilçemize katacağımız bu projede emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nuri Ersoy’a, Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile önceki dönem Taşköprü Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Delibeyoğlu Sokak Sağlıklaştırılması Projesi ile birlikte sokak üzerinde bulunan tescilli ve tescilsiz binaların dış cephe yenilemesi, çatı aktarım ve onarımları, kapı ve pencere yenilemeleri, yol ve tretuvar düzenlemeleri yapılacak.