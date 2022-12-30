Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 Ocak 2023 itibarıyla hizmete açılması beklenen ve İstanbul’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kışlası’nda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 Ocak 2023 itibarıyla hizmete açılması beklenen ve İstanbul’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kışlası’nda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından 13 Ocak itibarıyla hizmete açılması beklenen ve İstanbul’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kışlası’yla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kışlası’nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Bakan Ersoy, bugün “Doğan Hızlan Halk Kütüphanesi”nin açılışında yaptığı konuşmada Rami Kışlası için hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de her kesime hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphane olacağını ifade etmişti. Bakan Ersoy, Rami Kışlası’nda aynı zamanda 4 binden fazla oturma ve 2 buçuk milyonluk kitap kapasitesi olacağını duyurmuştu.