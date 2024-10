Bir dizi programa katılmak üzere Iğdır’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, siyasi hedeflerin gerçekleştiği zaman Iğdır’ın önemli bir turizm merkezi haline geleceğini belirtti.

Bir dizi programa katılmak üzere Iğdır’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır’da açılan 100. Yıl İl Halk Kütüphanesini ziyaret ederek kütüphaneye çalışmaya gelen öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Bakan Ersoy daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyareti sonrası Bakan Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı ziyaret etti. Bakan Ersoy yaptığı konuşmada; Iğdır’ın tarih boyunca kültürel zenginliği, coğrafi konumu ve kadim medeniyetlerin buluşma noktası olmasıyla ülkemizin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek; “Bugün, Türkiye’nin doğu kapısı, Anadolu’nun eşsiz şehri Iğdır’da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Iğdır, tarih boyunca kültürel zenginliği, coğrafi konumu ve kadim medeniyetlerin buluşma noktası olmasıyla ülkemizin önemli şehirlerinden biri olmuştur. Bu güzel şehrimizin her bir karış toprağı, adeta bir açık hava müzesi gibi tarihin izlerini taşımaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak amacımız, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Iğdır’da da tarihi ve kültürel mirasımızı koruyup, geliştirmek ve bu zenginlikleri dünyaya tanıtmaktır. Iğdır, sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de turizm potansiyeli yüksek bir şehirdir. Ağrı Dağı’nın heybetli görüntüsü, Aras Nehri’nin bereketli toprakları ve doğa harikası ovalarıyla turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahipsiniz. Bizler bugün burada, Iğdır’ın kültürel ve turistik değerlerini daha da yukarı taşımak adına önemli adımlar atmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hayata geçireceğimiz projeler, Iğdır’ın sadece yerli değil, aynı zamanda uluslararası turizmde de hak ettiği yere gelmesi için büyük bir fırsat olacaktır" dedi.

"Yabancı turist sayısında son on yılda çok ciddi artış oldu burada iki katına kadar çıktı yabancı turist sayımız. Şimdiye oluşturacağımız yeni rotalar ile oluşturacağımız yeni destinasyonlarla bu potansiyeli bir o kadar da arttırmayı hedefliyoruz" diyen Bakan Ersoy, "Sizden önce valilikte yaptığımız toplantıda valimiz ile de görüştük hızlı bir şekilde master planını oluşturacağız. Turizm master planını oluşturacağı ve master plan dahilinde hem kamu kurumlarının hem Bakanlığımızın hem valiliklerimizin hem belediyelerimizin yapması gerektikleri planı işlenecek. Bir zaman planı içerisinde 30 yıl boyunca Iğdır’ın ihtiyaç duyacağı bütün turizmle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları önceliklendirme sırasıyla el birliği ile gerçekleştireceğiz. İnşallah bundan sonra daha sık da buraya geleceğiz. Şimdi Iğdır’ı görünce aslında ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunu bizzat değinleme şansını da buluyorsunuz. Ama bunu istendiği gibi tanıtamamış Iğdır’ımız. Şimdi biz turizm geliştirme ajansımızla birlikte biliyorsunuz en büyük tanıtım medyalarından birine sahip ülkemiz.2019’da Kurul Turizm Geliştirme Ajansı ve şu anda ziyaretçi sayısıyla tıklanma oranıyla eriştiği ülke bazına bakıldığı zaman ki on dilde yayın yapıyor. Dünyadaki en etkili tanıtım platformunu ülkemizde oluşturduk. Onun içinde Go Türkiye sitesinin altında Go Iğdır bölümünü de oluşturduk. Şimdi içini biraz daha zenginleştirerek sizlerle birlikte yapacağımız çalışmalarla oluşturacağımız rotalar ve yeni koyacağımız ürünlerle birlikte inşallah turist sayısını da çok kısa bir süre içinde yani yabancı turisti kastediyorum. Yabancı turist sayısını da çok kısa bir sürede ikiye katlayacağız. Iğdır’ın tabii çok önemli bir özelliği var. Aslında üç tane komşu ülkeyle iç içe. Tabii birkaç yıl içinde kapıların tamamının açılmasıyla hem İran’la, hem Azerbaycan’la, Nahçıvanla hem de Ermenistan’la bütün bu kapılar eğer siyasi oluşumlar yeterli şekilde gerçekleşirse, siyasi hedefler gerçekleşirse inşallah Iğdır’ımız önemli bir turizm merkezi haline de çok rahat bir şekilde gelebilir. Iğdır üzerinden Anadolu’ya bu ülke vatandaşlarının geçişleri de sağlanabilir. Bununla ilgili yapılması gereken birçok iş var. Sadece bizim bakanlığımızın değil diğer bakanlıklarımızın ve belediyelerinde inşallah turizmde oluşturacağımız turizm master planıyla birlikte bunları da aşamalı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu şekilde Iğdır’ı artık bir tarım ve hayvancılık şehri yine bu tarımla ilgili yan endüstrisi sanayinin dışına turizm sanayini de turizm sektörüne dahil ederek hak ettiği yere gelmesini el birliğiyle sağlayacağız. Biz döner dönmez bu çalışmalarımızı başlatıyoruz. İlk fırsatta bir daha tekrar buraya gelerek sizlerle de çalışmalarımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.