Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Elazığ’a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Elazığ dahil 11 ili etkileyen depremin yıldönümünde Elazığ’a geldi. Elazığ Valiliğine gelen Bakan Ersoy, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası kentte yapılan çalışmalar hakkında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’ndan bilgi aldı.

Bakan Ersoy’u Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.