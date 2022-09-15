‘Kamu Taşınmazların Turizm Yatırımlarına Tahsisi’ hakkında gerçekleştirilen müzakerelerde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Turizmde bu yıl çok iyi bir sezon geçiriyoruz” dedi.

‘Kamu Taşınmazların Turizm Yatırımlarına Tahsisi’ hakkında gerçekleştirilen müzakerelerde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Turizmde bu yıl çok iyi bir sezon geçiriyoruz” dedi.

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen ‘Kamu Taşınmazların Turizm Yatırımlarına Tahsisi’ amacıyla gerçekleştirilen müzakerelere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ve çok sayıda turizm yatırımcısı katıldı. Bakan Yardımcısı Alpaslan, müzakereler öncesinde basın açıklamasında bulundu.

“Turizm sektörü, ülkemizin menfaatlerini kullanması açısından stratejik bir sektör”

Gerçekleştirilecek müzakerelerin Turizm sektörüne ve turizm yatırımcılarına hayırlı olsun dileyen Alpaslan, bugün Kars’tan Antalya’ya kadar çeşitli bölgelerde çok geniş bir müzakere gerçekleştireceklerini vurgulayarak, “Belki de bakanlık tarihimizin en büyük müzakeresi olacak. Bildiğiniz üzere Türkiye turizm açısından dünyanın en iddialı ülkelerinden biri. Turizm sektörümüz dünyada büyük bir hayranlıkla izleniyor. Turizm sektörü ülke turizmin gelişmesi, ülkemizin menfaatlerini kullanması açısından son derece stratejik bir sektör. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlayıştan yola çıkarak 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimizde turizm sektörünü stratejik bir sektör ilan etmişti. 2018 ve 2019 yılında Türkiye rekorlar kırarak 34 buçuk milyar dolar turizm geliri elde etmişti ki bu ülkemiz açısından son derece önemli bir rakamdı” diye konuştu.

“34-37 milyar dolar civarında turizm geliri beklemekteyiz”

Dünyayı etkileyen pandemi sürecinin tüm sektörleri olumsuz etkilediği gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Alpaslan, “Sayın bakanımızın öngörüsüyle kurmuş olduğumuz Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı’nın enstrümanıyla yaptığımız çalışmalar ve siz sektörün destekleriyle de dünya yüzde 90’lara yakın küçülürken biz yüzde 65’in üzerinde küçülmeyle bu yılı yaşadık. Bu yıl çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 2019 yılının da üzerinde bir gelire ulaşacağız. 47 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayıp 34-37 milyar dolar civarında turizm geliri beklemekteyiz. Yapacağımız çalışmalarla bununda üzerine çıkmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.