Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli’ne gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi ziyaret etti. Ziyarette Birol Ekici, Bakan Yardımcısı Alpaslan’ı karşıladı. Anı defterinin imzalanmasından sonra ikili valilik makamına geçti.

İstanbul’da vatandaşlar SGK önlerinde beklemeye devam ediyor

İstanbul’da vatandaşlar SGK önlerinde beklemeye devam ediyor

Kırklareli’ne gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Valiliği ziyaret etti.

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