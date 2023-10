Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkiye Yüzyılı’nda Kültür ve Sanatın Rotası Samsun’da Belirleniyor" mottosuyla düzenlenen "Kültür ve Sanat Çalıştayı", Türkiye’nin kültür ve sanat alanındaki en önemli isimlerini ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı’nda Kültür ve Sanatın Rotası Samsun’da Belirleniyor" mottosuyla düzenlenen "Kültür ve Sanat Çalıştayı" sona erdi. 3 gün süren Çalıştay, Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın "Türkiye Yüzyılı Konuşmaları" çerçevesinde verdiği konferansla başladı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal’ın "Türkiye Yüzyılında Kültür ve Şehir" konulu kapanış oturumuyla tamamlandı.

8 tematik masanın kurulduğu Çalıştayda yerel ve ulusal katılımcılar tarafından Samsun’un kültür sanat haritası çıkarıldı. Yaklaşık 90 kişinin yer aldığı bu bölümde tarih, kültür ve aidiyet, şehir mimari ve estetik, şehir, yerel yönetimler ve kültür politikaları, şehir ve kültür yayıncılığı, şehir ve geleneksel sanatlar, şehir ve yazılı kültür, şehir, insanlar ve gündelik yaşam, sahne ve gösteri sanatları başlıkları altında konular masaya yatırıldı. Kültür ve sanat alanında Türkiye Yüzyılı ana temasında düzenlenen oturumlara ise özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.

“Kültür şehre giydirilmiş bir yaşam formudur”

Mahir Ünal, kültürün şehre giydirilmiş bir yaşam formu olduğunu söyleyerek, “Biz tarihi, mekanı, zamanı ve insanı konuşuyoruz. Aslında insanı konuşurken kültürü, mekanı konuşurken coğrafyayı, zamanı konuşurken tarihi konuşuyoruz. Şehir coğrafyayı bize sunuyor. Zamana, tarihe baktığınız zaman o coğrafyanın hangi zaman dilimindesiniz? İnsana baktığınız zaman da insanın o coğrafyanın hangi zaman diliminde ne yapıyor diye baktığınızda o birliktelik, o bütünlük daha iyi anlaşılıyor. Baba ocağından başlayarak bizim mahallemiz, bizim sokağımız, bizim şehrimiz. İşte o aidiyet bizi o kültüre sahip kılıyor. O kültür dönüp karakterimizi oluşturuyor. Her şehrin bir ruhu var, her şehrin bir şahsiyeti var. O şehir ruhu ve şahsiyetiyle karakterleri inşa ediyor. Burada kültürsüz bir şehir düşünebilir miyiz? Hayır, kültürsüz bir şehir düşünemeyiz. İnsan etkileşimlerinin olduğu, ünsiyetin olduğu her yerde bir kültür vardır. Soru şudur: Kültürün biçimi, niteliği ve içeriği nasıl?" dedi.

“Uygulanabilir ve sürdürülebilir teklifler oluştu”

Kültür ve Sanat Çalıştayı’nın kapanış programında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çalıştay kapsamında düzenlenen programlarda 3 gün süresince yeni bir çağın başındaki Türkiye’nin kültür-sanattaki arayışına uygulanabilir ve güçlü teklifler sunmak için bir aradaydık. Ulaşmayı planladığımız tekliflerin güçlü, uygulanabilir ve sürdürülebilir modellerle ortaya çıkmış olduğunu, yarına dair umut ve bugüne dair sevinçle ifade etmek isterim. Ortaya çıkan sonuç raporlarını önümüzdeki aylarda yapacağımız bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Umuyoruz ki bu çalıştaydan çıkan teklif önce Samsun, devamında Türkiye’nin gelecek hikayesine güzel bir şekilde katkı sağlayacak” diye konuştu.