Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Çalıştayı’ devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalıştay çerçevesinde Türkiye’nin kültür ve turizm alanındaki önemli isimlerini Samsun’da misafir ettiklerini söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve 20 Ekim tarihinde başlayan çalıştay programı, Büyükşehir Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleştiriliyor. ‘Türkiye Yüzyılında Kültür ve Sanatın Rotası Samsun’da belirleniyor’ mottosuyla düzenlenen program, Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ çerçevesinde verdiği konferansla başladı. Program dahilinde yapılan çalıştay masaları ve oturumlara ise kültür ve sanat alanında Türkiye’nin önemli isimleri katıldı.

8 tematik masanın kurulduğu çalıştayda yerel ve ulusal katılımcılar tarafından Samsun’un kültür sanat haritası çıkarılıyor. Yaklaşık 90 kişinin yer aldığı bu bölümde tarih, kültür ve aidiyet, şehir mimari ve estetik, şehir, yerel yönetimler ve kültür politikaları, şehir ve kültür yayıncılığı, şehir ve geleneksel sanatlar, şehir ve yazılı kültür, şehir, insanlar ve gündelik yaşam, sahne ve gösteri sanatları başlıkları altında konular masaya yatırılıyor. Kültür ve sanat alanında Türkiye Yüzyılı ana temasında düzenlenen oturumlara ise özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

“Kültür ve sanat alanında öncü bir organizasyon”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalıştay programının güzel ve verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Demir, “Ülkemizin sanat ve kültür alanındaki en önemli isimlerini Samsun’da misafir ediyoruz. Türkiye Yüzyılı ana temasında çok önemli konular katılımcılarımız tarafından konuşuluyor, fikirler ve bilgiler paylaşılıyor. Organizasyonumuzun şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kültür ve sanat alanında düzenlediğimiz öncü organizasyonlardan birini daha başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Samsun, kültür ve sanatın kabinin attığı bir kent. Türkiye Yüzyılı’nda bu alanda ülkemizin parlayan şehirlerden biri olmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.