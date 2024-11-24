Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu finali, Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, ödül töreni öncesinde düzenlenen sergi açılışıyla başladı. Kütahya’nın kültürel değerlerini, tarihi ve doğal güzelliklerini konu alan resimlerden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu. Sergide büyük beğeni toplayan eserler, Kütahya’nın zengin mirasını gözler önüne serdi. Sergi açılışının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli yarışmalarda dereceye giren katılımcılar ödüllerini aldı. Ödüller, “Kütahya Kültürel Değerleri, Tarihi ve Doğal Güzellikleri Resim Yarışması,” “Geleneksel Senaryo Yarışması,” “Geleneksel 3. Hisarlı Ahmet Türk Halk Müziği Ses Yarışması” ve “Uluslararası Geleneksel Şair Şeyhi Şiir Yarışması” dallarında sahiplerini buldu.

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, bu tür etkinliklerin Kütahya’nın kültür ve sanat yaşamına sağladığı katkılara dikkat çekerek, gelecekte organizasyonların daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Ekici, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu Finali, Kütahya’nın zengin kültürel mirasını ve sanat potansiyelini bir kez daha ortaya koyarak sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.