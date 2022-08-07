Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Güney Kore’den gelen heyet, ilçedeki Kore gazilerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır’ı ziyaret eden heyet, gazilerin önünde yere eğildi.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Güney Kore’den gelen heyet, ilçedeki Kore gazilerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır’ı ziyaret eden heyet, gazilerin önünde yere eğildi.

Güney Kore’nin kardeş şehri olan Cheonan’dan heyet Büyükçekmece’ye geldi. Heyet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’le ilçede yaşayan Kore gazilerini, gazi yakınlarını ve şehit yakınlarını evinde ziyaret etti. Ziyarette heyet, Güney Kore’den hediyeler de getirdi. Getirdikleri hediyeleri gazilere veren heyet, ziyarette bulundukları kişilerin önlerinde yere kapandı ve saygı gösterisinde bulundu.

“Güney Kore’de Türk şehitleri adına ev yapacağız ve Atatürk’ün heykelini koyacağız”

Güney Kore heyetini Kore gazileriyle buluşturan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Cheonan bizim kardeş şehrimiz, belediye başkanları yeni seçildiği için gelemedi, onun yerine temsil heyeti geldi, festivale katıldı, bizde oraya gideceğiz. Bugün çok anlamlı bir gün; yaşayan Kore gazilerimizin ayağına geldiler ve önlerinde yere kapanarak saygılarını gösterdiler. Bizim bir projemiz vardı, onu da heyetle görüştük, daha önceki belediye başkanlarıyla bu projeyi kararlaştırmıştık. Buradaki Kore gazileri evini Kore stilinde Kore Cheonan Belediyesi yapacak, bizde Güney Kore’de bir ev yaparak orada ki şehitlerimiz adına Türk şehitleri evini yapacağız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini koyacağız. Büyükçekmece’de yapılacak olan Kore Gazileri evinin içerisinde, Kore gazilerimizin Güney Kore’den gelirken getirdikleri eşyalar, askeri kıyafetler ve materyaller yer alacak. Küçük bir müze gibi bir şey olacak ama anlamı bizim için çok büyük. Buradaki Kore evinde gazilerimizin isimleri yer alacak, Kore’de yaptıracağımız evde ise orada bulunan şehitlerimizin ismi yer alacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılına yetiştirmeye çalışıyoruz bu nedenle Cheonan Festivaline ve Dünya Festivaller Birliği toplantısına gittiğimde belediye başkanı ile bu işi kesinleştireceğim” şeklinde konuştu.

“Cheonan Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi, kardeş şehirler olarak kültürel faaliyetlerine devam ediyor”

Kore gazilerini ziyarete gelen Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok, “Güney Kore’nin Cheonan Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi, kardeş şehirler olarak kültürel faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz bu çerçevede bu sene Büyükçekmece’yi ziyaret ettik. Bu sene de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ayrıca bugün burada gazilerimizi ziyaret etmek bizler için çok anlamlıydı. Burada olmaktan mutluyuz. Belediye başkanı çok güzel bir öneri sundu bize, bu konuyu belediyemizce kendi aramızda değerlendireceğiz ve en kısa zamanda kendilerine yanıtımızı vereceğiz. Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptıkları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı fedakarlığa borçluyum” ifadelerine yer verdi.

Kore gazisi Ekrem Çakır ise “Geldikleri içim çok memnun oldum, sanki Kore’ye gitmiş gibi oldum çok hoşuma gitti” dedi.

Kore gazilerinden Abdülhadi Yeşilkaya da, “Ben Kore’ye gittim, 2 sene orada savaştım ve madalya alarak geri geldim buraya” diye belirtti.