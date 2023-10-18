Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kültür ve Sanat Çalıştayı” yarın başlayacak. Çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı’nda Kültür ve Sanatın Rotası Samsun’da Belirleniyor” mottosuyla 19-22 Ekim tarihleri arasında "Kültür ve Sanat Çalıştayı" düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilecek olan çalıştayın açılış programı yarın (19 Ekim) saat 19.00’da yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı çalıştayda ayrıca Türkiye’nin ve Samsun’un önde gelen kültür ve sanat insanlarının katılacağı 5 büyük panel gerçekleştirilecek. Çalıştayda 20 Ekim Cuma Günü saat 18.00’de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı “Türkiye Yüzyılı Konuşmaları” kapsamında bir konferans verecek.

Samsun’un kültür sanat haritası çıkarılacak

Sekiz tematik masanın kurulacağı çalıştay bölümünde ise yerel ve ulusal katılımcılar tarafından Samsun’un kültür sanat haritası çıkarılacak. Yaklaşık 90 kişinin yer alacağı bu bölümde tarih, kültür ve aidiyet, şehir mimari ve estetik, şehir, yerel yönetimler ve kültür politikaları, şehir ve kültür yayıncılığı, şehir ve geleneksel sanatlar, şehir ve yazılı kültür, şehir, insanlar ve gündelik yaşam, sahne ve gösteri sanatları başlıkları altında konular masaya yatırılacak. Çalıştay kapsamında ayrıca Sedat Anar, Miras, ve İncesaz müzik grupları konser verecek.

“Kentimiz ve ülkemiz için çok önemli”

Çalıştayın, Türkiye’nin sanat ve kültür alanında önemli isimlerini Samsun’da bir araya getireceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye Yüzyılı’nda Kültür ve Sanatın Rotası Samsun’da Belirleniyor’ mottosuyla düzenlediğimiz bu organizasyonu kentimiz ve ülkemiz için çok önemsiyoruz. ‘Öncü Şehir Samsun’ vizyonuyla kentimizde dev bütçeli yatırımları hayata geçirirken bir yandan da kültür ve sanat alanında öncü organizasyonları düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Sanat ve kültürün her zaman ön planda tutulduğu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Kültür ve Sanat Çalıştayımız da bu kapsamda düzenlediğimiz çok önemli etkinliklerden birisi. Tüm vatandaşlarımızı bu değerli organizasyona katılmaya davet ediyorum” dedi.